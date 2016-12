L’Espresso: Xhelati Lavdrim Muhaxheri kthehet në Kosovë vet i 400-ti

Gazeta italiane “L’Espresso” ka bërë një shkrim për rikthimin e xhihadistëve nga Siria.

Në qendër të shkrimit media italiane vendos Lavdrim Muhaxherin të cilin e quan “Xhelati i Ballkanit”.

Shkrimi i saj:

Po rikthehen dhjetra: nga Siria, Iraku. Humbjet në fushëbetejë dhe tërheqja e ISIS nga shumë territore të pushtuar i kanë shtyrë luftëtarët e huaj të përshkruajnë mbrapsht itineratin e terrorit. Objektivi: Eurpa. Europa që duhet goditur në zemër, sipas thirrjeve dhe strategjive xhihadiste të lëshuara në ueb, pas humbjeve të shumta në muajt e fundit.

Shumë xhihadistë që kthehen janë ballkanikë. Disa kapen, por pjesa më e madhe jo, pasi janë të mbrojtur nga një rrjet shpesh i papërkshrueshëm nga antiterrorimi perëndimor.

I kërkuar numër një quhet Lavdrim Muhaxheri, “kasapi i Ballkanit”, i njohur sidomos për tmerrin e përhapur në rrjet në 2014, kur 29-vjeçari kosovar publikonte pamje ku u priste kokat “tradhtarëve”.

Muhaxheri, i njohur edhe si “Abu Abdullah al-Kosov”, konsiderohet prej kohësh si një ndër shefat e ISIS, pasi u ngjit në “detyrë” si një prej liderëve të Brigadës ballkanike, dhe shumë herë është shpallur i vdekur në Siri. Por në gushtin e kaluar u rishfaq në rrjet, duke qeshur dhe me një kallashnikov në dorë.

Por më e keqja është se kasapi i Kaçanikut, prej dy muajsh është rikthyer në Kosovë, një prej “serbatorëve” më të mëdhenj të ISIS, me 300-400 xhihadistë të rekrutuar nga Kalifati.

Kalimi i Muhaxherit u sinjalizua në Maqedoni në mesin e nëntorit. Kalimi i tij iu njoftua menjëherë autoriteteve lokale dhe Agjencisë së Inteligjencës së Kosovës dhe njësive antiterrorizëm në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Por kasapi arriti të zhdukje pa lënë gjurmë.

Rikthimi i Muhaxherit në zonat ballkanike, sipas inteligjencës italiane, konsiderohet një kërcënim shumë serioz, jo vetëm për Ballkanin, por për shumë vende europiane ku lideri xhihadist kosovar ka kontakte të shumta dhe mund të godasë.

Rrjeti xhihadist i “kasapit” është shumë i degëzuar. Muhaxheri ka një njohje shumë të mirë të armikut duke qenë se ka punuar në një bazë amerikane të KFOR “Bondsteel” në Kosovë, dhe më parë për NATO-n në Afganistan.

“Lavdrim Muhaxheri është një kërcënim real”, shkruante “Balkan Insight” në 18 nëntorin e shkuar, pasi u arrestuan 19 terroristë që po përgatisnin sulme terroriste në Kosovë dhe Shqipëri. Objektivi mendohej të ishte kombëtarja e Izraelit që po përgatitej të luantë kundër Shqipërisë.

Të arrestuarit, sipas burimeve nga policia kosovare, ishin koordinuar nga Siria prej Muhaxherit. Por në atë kohë ndoshta kasapi i Kaçanikut ishte kthyer tashmë në shtëpi.

Në dhjetorin e 2015 me operacionin “Van Damme” u shkatërrua një celulë që vepronte mes Kosovës dhe Italisë, me shef Samet Imishtin, rezident në Breshia. Në shtëpinë e tij në Kosovë ku dhe u arrestua, u gjetën provat e lidhjes me Muhaxherin, prova që tregonin se xhihadi po përgatitej të vepronte në europë. Me të njëjtën egërsi që ka treguar në “performancat” e tij në Siri dhe në rrjetet sociale.