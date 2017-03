Lëvizja BESA: Deponia “Drislla” – bombë ekologjike për Karshiakën

Deponia “Drislla” paraqet një bombë ekologjike për qytetarët e Karshiakës, që kërkon një zgjidhje sa më të shpejtë, kanë reaguar nga Lëvizja BESA- Dega e Studeniçanit.

Sipas tyre vetëm gjatë vitit 2016 dyshohet se në Maqedoni aty kanë hyrë së paku 1.140 kontejnerë, secili nga 22 tonelata mbeturina, plehra helmuese dhe helme industriale të rrezikshme.

“Kjo duhet të përbëjë shqetësimin më të madh, që duhet të na përkujtojë grumbullimin, transportimin dhe deponimin e plehrave helmues. Aq më keq, që për këto mbeturina, me përmbajtje të dyshimtë kimike, thuhet se janë transportuar kryesisht nga Italia, përmes Shqipërisë dhe kanë përfunduar në Maqedoni. Në bazë të marrëveshjes është planifikuar të sillen në Maqedoni sasi shumëfish më të mëdha plehrash, por edhe kjo sasi, për të cilën dëshmojnë mediumet italiane, i bie së paku nga 15 kg mbeturina helmuese për kokë banori në Maqedoni. Prandaj i takon çdo qytetari të bëhet pjesë e padisë ndërkombëtare ndaj kryerësve të këtij krimi të rëndë”,thuhet në reagimin e BESËS.

Ata thonë se ky shqetësim i madh i qytetarëve duhet t’i sensibilizojë organet hetuese të këtij shteti, duke pasur parasysh seriozitetin e këtij skandali.

“Me këtë mund të hapet edhe një pistë e re për hetime për trajtimin e këtij krimi të rëndë ndaj qytetarëve të vendit, si dhe të hetohet edhe mundësia e përfshirjes së individëve dhe segmenteve të caktuara të organeve të pushtetit, sidomos gjatë vitit 2016, për të cilin ka dyshime serioze. Në fakt, kontrollues kryesor i kontratës me kompaninë italiane “FCL Ambiente”, ku pjesë e këshillit për deponinë “Drislla” është edhe Komuna e Studeniçanit”, thuhet më tej në reagim.

Ata kërkojnë nga të gjitha institucionet përkatëse, që publikisht ta njoftojnë opinionin për dyshimin e mbeturinave helmuese në deponinë “Drislla” nga kompania italiane “FCL Ambiente”, e cila e ka në koncesion 35 vite këtë deponi.

“Me këtë rast kërkojmë edhe nga Qyteti i Shkupit ta rishqyrtojnë kontratën e nënshkruar me kompaninë italiane, pasi që ekzistojnë dyshime se mbeturina helmuese transferohen nga jashtë në deponinë “Drislla”, e cila gjendet në afërsi të fshatit Batincë – Komuna e Studeniçanit.

Duke i pasur parasysh këto, Lëvizja Besa alarmon me kohë, sepse pasojat për shëndetin e qytetarëve kanë filluar të shënojnë rritje alarmante, si në shkallën e vdekshmërisë së foshnjave të sapolindura, në shtimin e numrit të pacientëve me sëmundje të rënda të sistemit respirator, nivelin tepër të lartë të vdekshmërisë nga sëmundjet kancerogjene, paraqitjen masive të rasteve të sterilitetit tek të rinjtë dhe shumë sëmundje të tjera, të cilat edhe nuk mund të diagnostikohen lehtë për shkak të natyrës specifike të këtyre llojeve të helmimit. Kjo detyrimisht e shtron dilemën se a mos vallë dikush mundohet ta shfrytëzojë krizën aktuale politike për përfitime personale, duke e dëmtuar shëndetin e qytetarëve shqiptarë? Në fund ritheksojmë se sapo që Lëvizja BESA ta marrë Komunën e Studeniçanit, gjë që nuk është larg, do ta revidojë këtë vendim dhe do të vendosë në interes të qytetarëve të kësaj ane”, qëndron në reagimin e Lëvizjes BESA, dega e Studeniçanit.