Lëvizjes Besa ja kë do ta përkrahë për zgjedhjet lokale

Libreza partiake nuk do të jetë kushti kryesor për garimin e kandidatëve të Lëvizjes Besa në zgjedhjet e ardhëshme lokale. Duke u përgjigjur në pyetjen nëse do të mbështesnin edhe ekspert të pavarur, sekretari i kësaj partie, Afrim Gashi, në emisionin Arena në TV SHENJA, ju bëri thirje ekspertëve që janë të interesuar të paraqiten me qëllim të zgjedhjet se kandidatëve më të mirë. Ai tha se prioritet nuk do të jetë libreza e partisë, por duhet që parimet e kandidatëve të jenë të njëjta me parimet e Lëvizjes Besa dhe kjo parti do të kandidonte kandidat të tillë pa prapavijë partiake të mëparshme.

“Ne jemi të hapur për figura të mira në përgjithësi. E tham që nëse ndonjë idivid dëshiron ta udhëheq Komunën me këto parime, nuk janë vula libreza e partisë. Ne nuk kemi nevojë që ata njerëz asnjëherë ti bëjmë me libreza të Besës, por jemi të interesuar që ata njerëz të jenë me këta parime. Por nëse ka njerëz me parime të tilla të interesuar ne jemi të gatshëm ti kandidojmë ata njerëz në zgjedhjet lokale”, tha Afrim Gashi.