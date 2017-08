Lexuesi i facebook-ut: Alo Memedi e Ostreni, a jeni me Aleancën për Shqiptarët a jo?!

Zyrtarizimi i Lëvizjes politike Aleanca për Shqiptarët në vend të LR-PDSH dhe pjesës së Unitetit, ka ngjallur shumë komente dhe debate në rrjetet sociale, sidomos në facebook. Por nga ana tjetër, deri tani nuk ka asnjë reagim nga kryetari i RDK-së, Vesel Memedi dhe ai i Unitetit, Gëzim Ostreni, pasi që ata kanë theksuar se nuk do të shkrihen tek Aleanca për Shqiptarët, por siç kishin pohuar do të mbeten si koalicion. Por me vendimin e fundit të Ziadin Selës dhe Zulfi Adilit që të shkrihen dhe të zyrtarizojnë partinë e re “Aleanca për Shqiptarët”, pritet vendimi se çfarë do të thonë Memedi dhe Ostreni.

Në këtë linjë ka qenë një postim thumbues: Aloo Memedi e Ostreni, a jeni me Aleancën për Shqiptarët, a jo ?!

(kjo është rubrika thashetheme)

Comments

comments