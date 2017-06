Lika i përgjigjet Zaevit për Kosovën

Kosova ka kryer aktin më të lartë mundshëm me pavarësinë e saj, aq më shumë kur e kanë njohur gjitha shtetet e botës, ka theksuar në vijim të intesvistës në Zig- zag të Art Channel, zv/kryeministri Hazbi Lika.

“Ne si shtet kemi njohur atë pas shpalljes së pavarësisë, këto çështje tjera si në UNESCO apo organizma tjerë ndërkombëtar, është një akt i kryer, arsyet se pse ka menduar ashtu Zaev besoj se do të del me një qëndrim pak sa më të mirë”, ka thënë zv/kryeministri Hazbi Lika pas deklaratës së kryeministrit Zoran Zaev lidhur me qëndrimin e fundit se Maqedonia ka gabuar që ka votuar ‘”për” anëtarësimin e Kosovës në UNESCO.