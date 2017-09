LSDM e VMRO fillojnë betejë për Shkupin

Ai kujtoi se gjatë tetë viteve të fundit ka punuar për ngritjen e një numri të madh të sipërfaqeve të gjelbra dhe mbjelljen e pemëve si një ndër masat për mbrojtjen e mjedisit dhe ajrit në qytetin e Shkupit.

Trajanovski informoi se në programin zgjedhor, pranë parkut të ri në Novo Lisice, planifikon ndërtimin edhe të një parku të ri në komunën e Karposhit, nga hoteli “Aleksandar Palace”, për gjatë lumit Vardar, e deri në Gjorçe Petrov.

Rivali i tij nga rradhët e LSDM-së, Petre Shilegov, në ditën e parë të fushatës theksoi se kjo fushatë do të ofrohet një qasje krejtësisht e ndryshme dhe një vizion i ri i asaj se si duhet të jetë Shkupi.

Sipas tij, Shkupi meriton të jetë një qytet modern, europian, siç edhe ishte në traditë. Ai vuri në dukje se në të kaluarën është parë pikërisht e kundërta, prandaj, siç tha ai, ka nevojë për mbështetjen e të gjithëve për t’i dhënë jetë të gjithë njerëzve në Shkup.

Shilegov gjithashtu iu referua problemit të ndotjes në Shkup, për të cilin thotë se është më shumë se akut edhe alarmues. Ai paralajmëroi se do të ndërmerrë një sërë masash akute, nga ndalimi i punimeve ndërtimore, e deri tek transporti publik falas. Ndotja, thotë ai, do të zgjidhet me faktin se për çdo leje ndërtimi të lëshuar për një apartament në një ndërtesë banimi, investitori do të jetë i detyruar të mbjellë tre deri në pesë pemë.