LSDM: Gruevski në vend që të lutet dhe të gënjejë, le ta pranojë humbjen

Fitoi koncepti “Një shoqëri për të gjithë”. Humbi skenari i ndarjes dhe izolimit, theksohet në kumtesën e Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë, transmeton Lajmpress.

Nga partia thonë se Nikolla Gruevski dhe VMRO-DPMNE gënjejnë, provokojnë dhunë, urrejtje, tensione në shoqëri, luten në vendet e huaja për të qëndruar në pushtet me një objektiv të vetëm – ta thellojnë krizën politike në vend.

“Ajo nuk ka të bëjë me interesat kombëtare dhe interesat e popullit, thuhet në një komunikatë me shkrim nga LSDM-ja. Qytetarët e dinë se ata janë përpjekje të dëshpëruara të Gruevskit dhe bashkëpunëtorët e tij për të shpëtuar nga përgjegjësia personale për krimet e pasurimit në kurrizin e qytetarëve, tani 11 vite. Nuk është e mundur! Kushdo që vodhi dhe ka bërë vepra të këqija do të përgjigjen, sepse kjo është dëshira e shumicës. Qytetarët në zgjedhje votuan për drejtësi në Maqedoni, për ndryshime dhe për jetë. Dhe prioriteti i qeverisë së re është për një standard më të mirë jetësorë, kthimi i parave tek qytetarët, arsim cilësor dhe shëndetësi, institucione të pavarura që do të sigurojnë një shoqëri të drejtë dhe të barabartë për qytetarët. Fitoi koncepti për “Një shoqëri për të gjithë”. Humbi skenari i ndarjes dhe izolimit”, thuhet më tutje në kumtesën e partisë.

Sipas tyre, Gruevski duhet të pranojë se ai më nuk pyetet.

“Gjorge Ivanov është i detyruar për të mos ta mbrojtur kriminalitetin e Gruevskit, por ta respektojë Kushtetutën dhe për të mbrojtur interesat e shtetit dhe të qytetarëve, dhe të siguroj një transferim të qetë te pushtetit në Republikën e Maqedonisë “, potencojnë nga LSDM-ja”, përfundon LSDM.