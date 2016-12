LSDM në kumtesën e fundit sigurojnë se regjimi u mposht, transmeton Portalb.

“Po vjen jeta. Regjimi u mposhtë. LSDM bashkërisht me qytetarët korri fitore historike me mbi 600 mijë vota që e vërtetuan rrugën e ndryshimeve. Nikolla Gruevski s’mund t’a ndalë rrugën drejt ndryshimeve. Gruevski është e kaluar dhe me të drejtë frikësohet”, thuhet në kumtesën e partisë.

“Opinioni e ka të qartë. Maqedonia do të fitojë Qeveri të përgjegjshme të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë”, përfundon kumtesa.