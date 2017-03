LSDM do që të ketë përkrahjen edhe të PDSH në formimin e Qeverisë së re. Këtë e ka theksuar deputeti i kësaj partie, Muhamed Zekiri, në një intervistë për gazetën “Lajm”. Ai ka thënë se janë të hapur për bashkëpunim me PDSH dhe se presin përkrahje nga kjo parti, me të cilën kanë tentuar që të vendosin komunikime. Por nga PDSH nuk komentojnë këto zëra që vijnë nga socialdemokratët. (INA)