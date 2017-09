LSDM: Premtimet e dhëna po bëhen realitet

Tweet on Twitter

Deputetja e LSDM-së në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, Jagoda Shahpaska tha se premtimet që u dhanë para qytetarëve dhe për të cilat votuan shumica e qytetarëve po bëhen realitet.

“Punëtorët me të ardhura të ulëta përfundimisht do të mund të shfrytëzojnë subvencione për pushime falas. Kjo do të thotë mbështete shtesë për turizmin. Kjo është paraparë më ribalancin e buxhetit dhe ka filluar të realizohet nga ky vit”, ka thënë Shahpaska në konferencë shtypi.

Pensionistët do të përfitojnë rritje dhe përshtatje të pensioneve në dy baza dhe në përputhje me ligjin: Së pari, sipas rritjes së pagave në vend, e dyta, sipas rritjes së harxhimeve për jetesë. Përputhshmëria do të bëhet dy herë në vit dhe nëse masat e qeverisë së re sjellin rritje më të madhe ekonomike është e mundur edhe rritje shtesë e pagave deri në fund të vitit.

“Po hiqet edhe taksa radiodifuzive. Në këtë mënyrë të mjetet shtesë do të mbeten në buxhtet familjare. E gjithë kjo është në përputhje me ligjet të cilat janë në procedurë parlamentare, shumica parlamentare e udhëhequr nga LSDM do t’i miraton në periudhën e ardhshme”, shtoi ajo.

