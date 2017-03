Lufta e gruevistëve

Shpëtim Pollozhani

E gjithe lufta e gruevisteve bazohet ne ruajtjen e karakterit unitarist te shtetit. Ne shtet unitarist sovranitetin e ka dhe e kontrollon ,,populli” shumice. Gruevistet jane kunder shtetit binacional. Ata gjithnje thirren ne faktin se gruevistet si parti kane me shume deputete se LSDM. Gruevistet as qe i llogarisin per te gjalle 20 deputetet shqiptare pasi vete partia shqiptate, e cila per dhjete vjet ka qene ne koalicion me gruevistet dhe vazhdimisht ia ka rritur namin tek elektorati i vete e ka krijuar tek ata kete ndjenje Per momentin, partite politike shqiptare nuk duhet te meren me njera tjetren. Ato jo qe nuk duhet te hekin dore nga Platforma, por ata duhet t’i shtojne kerkesat e domosdoshme te shqiptareve. Do te kisha kerkuar nga opinioni qe ,,popullin”me te ri te Europes ta quaje gruevistë pasi gruevisti eshtë ,,pasardhës” i Aleksandrit të Madh, është antishqptar i perbetuar, eshte pasardhes i diellit, qiellit, tokes dhe detit. Gruevisti eshte antihuman, kriminogjen, antieuropian, putinofil, çavezofol, kastrofil dhe nekrofil(adhurues i shqiptateve te vdekur). Shkurt e shqip, gruevisti eshte jashte kohe dhe hapesire( out of time and space) Gruevistet gjithsesi do te shkojne. Nuk i don koha. Shqiptarët po vijnë. Pritini oreeeeeeee.