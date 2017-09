Luljeta Aziri bartëse e listës për këshillin e komunës së Gostivarit të Koalicionit Aleanca për Shqiptarët (RDK-Uniteti)

Luljeta Aziri bartëse e listës për këshillin e komunës së Gostivarit të Koalicionit Aleanca për Shqiptarët

15.09.2017 – Koalicioni Aleanca për Shqiptarët në përbërrje të RDK dhe UNITETI, për bartëse të listës për këshillin e komunës së Gostivarit, për herë të parë do të jetë një femër, Luljeta Aziri, e cila me aklamacion u pranua nga organet më të larta të dy subjekteve respektive.

Luljeta Aziri është pedagoge e jashtëzakonshme që ka nxjerr gjenerata të tërrë të nxënësve në Gostivar, e edukuar me një klasë të lartë nga prindi dhe mësuesi Xhafer Gashi, dhe ka nda jetën si bashkëshorte me kontribusin më të madh të sektorit civil në Gostivar dhe më gjërë, Lulzim Aziri. Profesoresha Luljeta Aziri do të udhëheq një listë të këshilltarëve që dominojnë gjenerata e re, dhe në këtë mënyrë do të japin një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin e jetës së qytetarëve në komunën e Gostivarit, me qëllim që rinia mos të na largohet nga vatrat shekullore. Në vijim ju paraqesim një pjesë të kësaj gjenerate që do ta shoqërojnë profesoreshën e nderuar Luljeta Aziri.

LULJETA AZIRI

ENIS ELEZI

ADNAN SINANI

LEONITA ILJAZI

AVNI ELEZI

AGON FEJZA

GAZMEND ABDULLAJI

JASIN HALILI

BELKIZE AJDARI

FISNIKE DEMIRI

SHEVAL NUHIU

JUSUF EMRULI

MJAFTIME ASANI

VALDET VELIU

MAHIR AZIZI

EJDINA SHABANI

MUHAMED SELIMI

HASIP BEQIRI

DIELLZA ALIJI

KALTRINA GASHI

Shërbimi për Informim, Aleanca për Shqiptarët (RDK dhe UNITETI)

