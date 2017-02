Sermet Sulejmani

Qysh ditën e parë kur Shabani u bë i plotfuqishëm në Makondo, (me anë të votës së popullit), të nesërmën ai shpalosi agjendën e tij, si parapëlqim të jashtëzakonshëm për fisin, që në formë bixhozi, si kryeplak, ta shpëtonte miletin nga vazalët e tij të rregjur. Ndërkohë, banorëve u kishte kapluar një ”epidemi harrese” saqë, me të marrë në dorë atë ”Çelësin e të urtëve”, kryeplaku shpallte deri në pesë kumtesa në ditë, herë për konzervatorët e Gruevskit e herë për social-demokratët e Zajevit. Ç’është e vërteta, Shabani i Hakisë, një pjesë të ”parive” i kishte futur në pëllëmbë qysh moti, paçkase disa nga ata bënin ‘sikur’ ishin kundështarë të tij të rregjur dhe po ia nxjerrnin sytë për së gjalli. Megjithatë, statusi dhe pjekuria prej marksist-leninisti, për shumë kokëbanane qe joshëse, ngase në këto rrethana ata do ta shpëtonin bythën e tyre, hë për hë, sakaq, shumë shpejt harruan se xhelati i tyre i djeshëm, i kishte përlyer duart me gjak, dhe nga kritikues të rregjurj, pak nga pak, rehat-rehat, u shkrinë si akullore, sapo panë në sfond një kockë të yndyrtë mishi të sapopjekur zgare. Sot, ato sprova premtimesh mbetën vetëm shaka prilli. Ndërkaq, ”Mostra”, ”Kumanova”… mbeten aty, – po na ndjekin si një ëndërr e keqe, mbase deri në amshim… E atij, flokëkaçurelit, ku i mbetën premtimet parazgjedhore për Parlament Dydhomësh dhe Platforma Shqiptare? Gjuha!? Bo, bo, bo, seç po përsëritet kjo historia e lypsarëve në, – Makondo!…