Majlinda merr çmimin “Xhudistja më e mirë e sotme”

Ende pa nisur garat, Kosova pritet të fitojë një çmim me shumë peshë, në Budapest të Hungarisë, ku prej 28 gushtit deri më 3 shtator mbahet kampionati botëror në xhudo. Kosovës do t’i bëhet nder i madh falë xhudistes më të mirë, Majlinda Kelmendi. Ajo pritet të marrë çmimin prestigjioz “Xhudistja më e mirë e sotme” (Best Female Judoka Today). Këtë çmim e ndan Federata Ndërkombëtare e Xhudos (IJF), shkruan sot Koha Ditore. Ceremonia, në të cilën pritet të shpërblehet 26-vjeçarja nga Peja, do të mbahet të dielën mbrëma në Budapest, në kuadër të botërorit të xhudos. Janë burime të gazetës brenda IJF-së që kanë konfirmuar se Majlinda i ka bindshëm gjasat më të mëdha për të fituar çmimin.

