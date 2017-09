Maksi i LSDM-së synon Kumanovën ta bëj ’Paris’

Kandidati i LSDM-së për kryetar të Komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski thotë se ka program dhe projekte kapitale që do ta ndryshojnë pamjen e qytetit, njofton agjencia e lajmeve INA.

”Kemi politikë serioze dhe program të cilin do ta prezantojmë me dinjitet para të gjithë qytetarëve të Kumanovëes. Do të trokasim derë më derë për ta kërkuar mbështetjen e tyre. Duam që ta ndyshojmë pamjen e Kumanovës. Duam të ndërtojmë dhe krijojmë një hapësirë moderne dhe urbane në të cilën qytetarë do të jetojnë në harmoni dhe prosperitet”, deklaroi Dimitrievski.

Me planin për jetë më të mirë në Kumanovë, ai tha se janë paraparë projekte kapitale serioze, përmes të cilëve do të përfitojnë të gjithë qytetarët. (INA)

