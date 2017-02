Maleski: VMRO-DPMNE nuk duhej të ishte në takim me Ivanovin

Procedura paszgjedhore me qëllim po bllokohet. Presidenti i shtetit mund të takohet me këdo, në takime private ose në telefon, për vendimin që duhet ta merr rreth formimit të Qeverisë. Kështu mendon profesori universitar Denko Maleski.

“Por e gjithë puna bëhet e dyshimt kur ai organizon takim me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, sikur të kishte ndonjë probem institucional ose . Edhe më shumë shtohet dyshimi, pas takimeve të sotme me krerët e partive politike, në mesin e të cilave është edhe VMRO-DPMNE, e cila shfrytëzoi gjasën për formimin e Qeverisë dhe nuk duhet të jetë më pjesë e procesit demokratik”, vlerëson profesori Maleski.

Sipas tij, termini i privilegjuar për VMRO-DPMNE-në, si bashkëbisedues i fundit, me ç’rast do të jetë i njoftuar me qëndrimet paraprake të partive, e merr partia që nuk pati sukses në tentimin për ta formuar Qeverinë e Maqedonisë.