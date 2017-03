Manifesti Maqedonas: Do të derdhet gjak nëse terroristi Talat Xhaferi drejton Parlamentin

Organizata ‘Manifesti maqedonas’, përmes një letre drejtuar presidentit të Maqedonisë, Gjorgji Ivanov si dhe kryeparlamentarit Trajko Veljanovski, paralajmëron kreun shtetëror lidhur me planin e ashtuquajtur B të Zaevit me shqiptarët, për konstituimin e Parlamentit të Maqedonisë, njofton agjencia e lajmeve INA.

Sipas kësaj organizate ky plan është arritur në Strugë mes terroristit Ali Ahmetit dhe ministres shqiptare Mimi Kodheli.

Qëllimi i plani gjoja është bllokimi i presidentit të vendit përmes konstituimit të Parlamentit dhe zgjedhjes së kryeparlamentarit të ri, sic e quajnë terroristi Talat Xhaferi.

“Në këtë mënyrë, cdo vendim i sjellur nga presidenti për gjengje të jashtëzakonshme apo luftë patjetër duhet të kaloj në Parlament, ku shumicën do ta kenë elementet anti-shtetëror dhe anti-maqedonas. Pastaj plani B parasheh krijimin e qeverisë pa mandatin e presidentit dhe atentat mbi atë, që të mundet në mënyrë ‘ligjore’ kryeparlamentari shqiptar ta udhëheq Maqedonisë. Atëherë protestat qytetare do të përfundojnë me dhunë dhe gjak mbi popullin maqedonas”, thuhet në reagim.

Kjo organizatë kërkon nga kreu shtetëror dhe VMRO mënyrë të mos lejojë këtë skenarë i cili rrezikon shtetin e maqedon. Ata ftojnë qytetarët që ta bllokojnë Parlamentin e Maqedonisë. (INA)