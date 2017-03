Manipulimi i radhës me fshatin Sllupçan

Prof. Bajram Ramadani-Sllupçan

Unë personalisht ndjej përgjegjësi morale, qytetare, profesionale dhe intelektuale madje edhe si prind, që të shprehi paknaqësinë time si deh paknaqësinë e shumë e shumë kolegëve, dhe bashkëfshatarëve, për manipulimin e fundit që po i bëhet fshatit tim Sllupçan. Siç kuptuam, nesër më 7 Mars, dita e arsimit shqip, po u bëka hapja “solemne” e “shkollës” në qendër të fshatit. Në fakt fsh. Sllupçan karakterizohet me shkollën fillore “Faik Konica” e cila numron rreth 750 nxënës, në të cilën mësojnë fëmijët e dy fshatrave, Sllupçan dhe Orizare. Nxënësit e të dy fshatrave janë të përzier nëpër paralele, dhe harmonia mes tyre është e mrekullueshme. Hapsirat e objektit të shkollës tani më janë të mjaftueshme për këtë numër të nëxënësëve. Dke i përfshirë edhe dy kabinete të informatikës të pajisur me kompjutorë, salla sportive, oborri i gjërë për relaksimin e nxënësëve gjat pushimeve dhe aktiviteteve të lira etj. Kah moti flitet për një të ashtuquajtur foshnjore , e cila do të ndëtohej në qendër të fshatit. Kjo bisedë ka qarkulluar para 20 viteve, kur kushtet e shkollës qendrore nuk I kanë plotësuar nevojat adekuate, gjithashtu atëherë ka ekzistuar kategoria e foshnjores, kurse sot nëprocesin edukativo arsimor të arsmit fillor, nuk ekziston foshnjorja, por shkollimi fillon prej klasës së pare, dmth, sot nuk ka foshnjore. Në anën tjetër ngriten iniciativa jo transparente për hapjen e klasëve në qendër të fshatit në objektin e posa ndërtuar. Objekti në fjalë asnjë kriter ligjor nuk e plotëson për të i shërbyer nxënësëve të cilësdo gjeneratë qofshin ata si në aspektin hapsinor ashtu edhe në atë infrastrukturor. Sa për informim të bashkëfshatarëve, që mësimi I nxënësëve më efikas dhe më i shëndetshë është na bashkësi më të gjithë nxënësit e shkollës fillore se sa të dahen një pjesë në një lokal e një pjesë në një lokal tjetër. Njëherit duke qenë nxënësit duke mësuar në shkollën qendrore, bshk me të gjithë nxënësit e fillores, ndokujt i teket për qëllime të pakuptimta, qofshin ato politike apo personale, të krijon shkollë periferike, në të cilën do të mungojnë shumë elemente rreth procesit të mirëfillt arsimor, mbi të gjitha do të mungon suksesi dhe rezultatet e nxënësëve, të cilat prindërit i presin me padurim. Shpesh herë arsyeja e hapjes së kësaj shkolle periferike është se gjoja më afër do ta kenë nxënësit. Në realitet nuk mban as kjo, sepse sot Sllupçani aq është zgjeruar, sa që shumë nxënës do ta kenë më larg do ta kenë objektin në qendër të fshatit se sa objektin e shkollës qendrore. Unë kisha kërkuar nga të gjithë bashkëfshatarët dhe prindërit, bashk me kolegët- mësuesit e fshatit, për hire të nxënësëve që mos të copëzohen në dy vende, duke e pasur shkollën qendrore me të gjitha kushtet për mësim, që ta rishikojnë edhe njëherë këtë nismë, sepse jam i bindur që fëmijët sa më të bashkuar të jenë, do të jenë më të disiplinuar, më të edukuar, më të socializuar , më të integruar etj. dhe mos të lejojmë që të bëjmë veprime në kurriz të fëmijëve tanë, për interesa politike apo elektorale, sepse shumë shpejtë do të na mallkojnë fëmijët tanë, për heshtjen dhe mos reagimin tonë të sotëm. Nëse ndokush mendon që donator e ka ndëtuar këtë objekt për shkollë, shumë gabim e ka, sepse donator anonim, i cili tani më njihet, këtë objekt e ka ndëtuar si dhuratë, për fshatin Sllupçan, për nder të Jakup Asipit. Duke e faleminderuar shumë donatorin për këtë dhuratë kaq të madhe për fshatin tonë them, që donatorit aspak nuk i intereson se për çfar qëllime e shfrytëzon fshati këtë objekt. Ky objekt është ideal për shkfrytëzim publik për fshatin Sllupcan. Ky objekt duhej të ishte si qendër kultuore për fshatin. Ku do të instaloheshin të gjitha strukturat e fshatit, siç janë bashkësia lokale më zyrën e sajë, klubi futbollit BESA, shka “Jeta e re”, një salle për mbledhje, një sale për tribuna dhe takime të ndryshme, biblioteka e fshatit, një sallë për kurse të ndryshme, etj. Ku do të gravitonin të gjitha strukturat ekzistuese në fshat, me çrast do të kontribonte edhe për unifikim edhe më të madh të bashkëfshatarëve! Për ndryshe çdo synim tjetër është jo i duhur. Këtë e them pa asnjë prapavijë, por me sinqeritetin më të lartë, duke u bazuar në faktin që i njoh çështjet e procesit arsimor, punoj në atë fushë, duke Iu referuar ligjit për arsim fillor etj. Shpresoj që të mos jem i keqkuptuar, por përkundrazi i mirëkuptuar, dhe ky reagim të hasë në veshin e arsyes…! Ju faleminderit.