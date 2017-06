Maqedoni, çmime të reja të derivateve

Benzinat prej sonte në mesnatë lirohen për 1,5 denarë, ndërsa çmimi i derivateve disel ulet për 2,5 denarë për litër, vendosi sot Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE).

Me vendimin bëhet ulje e çmimeve të rafinuara dhe çmimeve me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 6,52, gjegjësisht 4,17 për qind.

Çmimi i ri i EUROSUPER BS-95 është 62,5, ndërsa i EUROSUPER BS-98, 64,5 denarë për litër.

EURODISEL (D-E-V) do të shitet për 48, ndërsa Vaji ekstra i lehtë për amvisëri për 36,5 denarë për litër.

Me vendim nga KRRE, për 1,176 denarë për kilogram ulet edhe çmimi me pakicë i mazutit M-1 NS dhe do të arrij 25,206 denarë për kilogram.

Si shkak për uljen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës nga KRRE i theksojnë për 6,85 për qind çmimin më të ulët mesatar të naftës së papërpunuar në tregun botëror në 14 ditët e fundit dhe për 0,94 për qind kursin më të ulët të dollarit në krahasim me denarin.