Zaev tregon se çka do të ndodhë me administratorët shqiptarë që rrinë në shtëpi! (Video)

Kryetari i LSDM-së Zoran Zaev në paraqitjen e tij para qytetarëve, ku po shpalos programin e qeverisë së re që do të udhëhiqet nga LSDM-ja, ka folur edhe lidhur me përfaqësimin adekuat të bashkësive etnike në administratën shtetërore. Ai tha se qeveria e re do të angazhohet për respektim të plotë të këtij parimi kushtetues, shkruan Gazeta Lajm. Me këtë rast, ai ka përmendur edhe çështjen e administratorëve të cilët janë të pranuar në punë, por rrinë në shtëpi. Zaev ka premtuar evidentim dhe sistemim të tyre brenda një kohe të shkurtër, me qëllim që edhe ata të kenë të drejtë për karrierë por edhe të evitohen vërejtjet e opinionit se dikush merr rrogë duke ndejtur në shtëpi.