Maqedonia në shpërbërje!

Muhamet Kelmendi

Dalja e LSDM me Zajev, si dhe e VMRO, me shovinistin Gruevski, kunder barazise se shqiptareve ne kete shtet, de-fakto po tregon se shqiptaret nuk kane perspektive me keta shoveno-maqedonomedhenje dhe se keta nuk duan te jetojne ne nje shtet dhe ne barazi me shqiptaret. Ne kete gjendje mbeten tri rruge:

1. Detyrimi i pales maqedone nga faktori nderkomvetar, si UE dhe SHBA, per te pranuar shqiptaret si shteteformues, duke i gezuar te gjitha te drejtat;

2. Organizimi i Maqedonise ne sistem politik federalo-konfederal me republika te barabarta dhe

3. Organizimi i shqiptareve ne shtet, pavarësisht nga qendrimi maqedon, duke formuar, madje edhe republiken e vete. Georgievski dhe Zajev nuk njohin ligjin e barazise.

Ata deshirojne dhe punojne per sundim dhe asimilim te territoreve historike shqiptare. Lidhur me kete pretendohet qe te shtrihet ndikimi maqedonomadh mbi territoret tona. Per kete nuk jane per barazi dhe per formen demokratike. Maqedonomedhenjte e duan nje shtet pa shqiptar. Po ne kete ane, po dhunojne dhe po terrorizojne kombin tone. Dhuna dhe terrori eshte thelluar. Krimet nuk kane te ndalur. Ata kane formuar mekanizma asimilues. Deshirojne dhe punojne qe te largohen tere shqiptaret nga tokat dhe shtepite e veta. Dhe, natyrisht se pekrahen nga Serbia e Bullgaria, por sidomos ndikimi rus eshte shume i madh. Nje grup i njerezeve i krijuar artificialisht, qe nuk ka asnje element te kombit, as gjuhe dhe as histori, maqedonasit nuk mund te tolerohen ne pushtim. Nenshtrimit dhe pushtimit i ka ardhur fundi. Shqiptaret kerkohet qe te perkatiten dhe te veprojne. Rruge dhe mundesi ka.