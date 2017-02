Maqedonia nuk ka nevojë për një qeveri me ” këmbët e qelqta”. kështu thotë gazetari Urim Saliu pasi janë afëruar edhe pikat e përbashkëta mes BDI-së de LSDM-së ditët e fundit.

Sipas tij edhe partitë politike japin llogari më mirë kur mandati është i plotë

“Maqedonia nuk ka nevoje per nje qeveri me ” kembet e qelqta”.Vendi ka nevoje per nje te tille qeveri qe kushdo qe t’a formoje ate, te kete nje mandat te plote.Ndryshe edhe partite nuk kane si japin llogari kur cdo dy vite thuajse shkohet ne zgjedhje.Kjo me pastaj u jep mundesi edhe te justifikohen disi” ka shkruar Saliu.