Marrëzia e pafrenueshme e “fanatikëve arabo/turk dhe kalorësve skënderbegian”

Nga Kastriot OSMANI/

Gjithçka filloi nga një lajm i rremë siç doli edhe më pas të ishte i tillë, në lidhje me marrëzinë e llojit të veçantë shqiptar. Kjo shoqëri aq e mbushur në mllef, ku një fjalë dy eskalon në kërcënime e të shara, vetëm se po shkon e po rritet si dukuri. Trushpërlarët, të ndikuarit ideologjikisht nuk e di se me sa mend ndikohen dhe turren të shfryjnë në çdo gjë që munden ndaj asaj që trushpërlarësi ia ka identifikuar “gjënë” si ‘armike të përbetueshme’. Për bindjen time kokat e mençura nuk janë ata/o që krijojnë konflikte, por, krijojnë atmosferë harmonie dhe bashkëjetese edhe në momentume më të vështira të mundshme. Shqiptarët, kështu, assesi nuk mund të shkojnë drejtë prosperimit dhe të jenë në hap me kombet e përparuara të botës. I dashur, dukuria negative nuk luftohet me negativitet. Realiteti faktik flet se në shoqërinë shqiptare ka jo vetëm një esktremizëm, por, shumë ekstremizma që po kalbin themelet e shoqërisë. Ti patriot, azgan e burrë që shanë e shfrynë gjithçka që gjen para, gjithmonë në emër “të kombit”, ndalu pak dhe dëgjo. Më trego se cfarë ke bërë ti çdo ditë për shtetin tënd që pos kafeneve dhe matjeve të rrugëve asgjë nuk bën. Ku je ti, kur, të parët e sistemit katandisën shtetin, ngrënën gjithcka që gjetën para. Korrupsion, nepotizëm, shëndetësi e arsim i rrënuar, ngecje të zhvillimit ekonomik, cenim i integritetit territorial të shteteve, KU JE TI patriot që ta luftosh këtë në emër të kombit. Ç’është ky “skënderbeg’izëm” vetëm kur, disa trushpërlarë të palës tjetër zgjohen me idetë e tyrë të skaduara nga afati, e na ngelët ju të na dilni e të na bëheni “atdhedashësit” që rrallë ka parë Shqiptaria. Kjo gjendje vjen pikërisht sepse shqiptarët e dyja taborreve kanë ngelur, atje pra, 500 vite prapa, kur Skënderbeu dhe Osmanët Perandorak zhvillonin luftë me shpata, vriteshin e priteshin. Mendoni se kështu ndërtohet identiteti modern shqiptar, duke na detyruar që Skënderbeun ta përmendim edhe para gjumit edhe bile ta ëndërrojmë në gjumë, e nga ana tjetër, ta përbuzim, ta shajmë e ta tjetërsojmë, duke u frymëzuar nga mendësia e të qenurit argat i Perandorive të ndryshme. Jo ore të gjorë, jo! Shqiptari duhet zgjuar nga gjumi dhe duhet bërë vet shtetin e tij, pasi që askush nuk ka për të ta ndërtuar. Duhet krijuar institucione kredibile, cilësore dhe të pastra nga duartë e kriminelëve dhe kuazi-intelektKuajve që e zhvasin dhe e varfërojnë shtetin. Pastaj do ta shohësh sesi “armiqtë” e tu me një shtet të fortë, do të veniten sikur nuk qenë ekzistuar ndonjëherë. Dashuria ndaj këtij vendi, të qenurit i pakompromist nga kërrimbja e institucioneve nuk bëhet duke u ngritur mbi koncepte të shekujve të kaluara, pasi që ato kanë shërbyer njëherë në kohë, pavarsisht pushteteve moniste që devijuan atë koncept të komb e shtetformimit të qenies shqiptare. Ke bindjet e tua, mbroji atë dhe mos ke frikë të identifikohesh me atë që beson; kjo është e mira e demokracise dhe e një zvhillimi intelektual i të debatuarit te poleve të ndryshme të mendimit, pasi që nga çdo debat, një i kthjellur me mend në kry sheh të metat e tij dhe thith vlerat që sheh para tij. Mjaftë më u fshehet në emër të kombit, e të mbushur në urrejtje ndaj teizmit që një pjesë e shoqërisë shqiptare ka, edhe ju të tjerët, mjaftë më, që në emër të përmirësimeve të gabimeve historike të sistemit të kaluar, po fshiheni në filinë e pakuptimtë të shërbyesve perandorak. U lodhëm më nga ju!

