Me Gruevskin ose Zaevin, me kë do shkojë Ahmeti, çfarë thonë qytetarët...

Qytetarët japin mendimet se me cilën parti do të ndodhë koalicioni qeverisës. Disa prej tyre thonë se kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti do të koalicionojë me LSDM e Zoran Zaevit dhe disa me VMRO-DPMNE të Nikolla Gruevskit. Ja mendimet e qytetarëve të siguruara nga CIVIL.