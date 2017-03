Më i zhurshmi i VMRO-DPMNE-së sot merret në pyetje në Prokurorinë Speciale

Alsat M mëson se deputeti i VMRO-DPMNE-së- Ilija Dimovski sot është marrë në pyetje në Prokurorinë Speciale. Dimovski është pjesë e hetimit të ri të zgjeruar të Speciales për rastin “Titanik”. Përveç tij lista është e zgjeruar me 16 persona të rinj, zyrtarë të lartë të VMRO-DPMNE-së. Alsat M tashmë publikoi se përveç Dimovskit, “Titaniku” do ta përfshijë edhe liderin e partisë Nikolla Gruevskin, si dhe ish shefin e kabinetit të tij, Martin Protugjer. Edhe vetë Gruevski u desh të japë deklaratë në Prokurorinë Speciale të hënën dhe të martën për rastet “Titanik” dhe “TNT”, por ai udhëtoi për në Maltë. Prokurorja Speciale Katica Janeva para një muaji njoftoi se pas analizës së bisedave të përgjuara kanë konstatuar se hetimi duhet të zgjerohet.

Do doja t’ju njoftoj se në këtë fazë hetimi është zgjeruar me 17 persona për më shumë vepra penale. Këtu ka edhe përfshirje financiare. Dua të them se kjo ka të bëjë me atë që pas dëgjimit të audiomaterialeve pamë se ka më shumë persona të përfshirë në këto vepra penale – Katica Janeva, prokurore speciale.