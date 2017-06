Me Zaevin veç e veç, për kolltuqe vesh e n’vesh!

Shkruan Qenan Aliu!

Për çudi, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët për parimet e qeverisjes me mandatarin Zoran Zaev bisedonin veç e veç, ndërsa për kolltuket e funksioneve si duket po kordinohen truç, vesh më vesh bashkërishtë edhe atë me kalkulatorë në dorë. Madje interesante, kalkulatorin më të sofistikuar po e përdor kryeplaku dhe lideri progresiv i RDK-së me celësin në dorë!