Mediat serbe: Ky është njeriu që po do shkëputjen e Preshevës nga Serbia

Gazetat serbe kanë dalë sot me një shkrim me titull interesant si ky: Mbështeti shkëputjen e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës.

Sipas kësaj gazete “kryetari i KKSH-së Jonuz Musliu i cili flet kundër ligjit qe mund të përgjigjet për nxitje të shkëputjes së Preshevës..” Sipas kësaj del se mbi 100.000 shqiptarë të Luginës se Preshevës duhet te japin përgjegjësi para ligjeve serbe te cilët kërkojnë shkëputje, të cilin proces Musliu nuk e ka shpifur vete, por me flet komfor vullnetit të qyfterëve të Luginës së Preshevës të shprehur nëReferendumin gjithëpopullor të 1-2 marsit të vitit 1999 ?! Veç kësaj, Musliu disa herë ka pohuar se “është e drejtë jona legjitime e garantuar nga karta e OKB-së dhe e Helcinkit që të vendosim vet për fatin tonë dhe të drejtën tonë për vetëvendosje dhe nuk ka të drejtë as Beogradi e askush tjetër të na i mohoj, e drejtë kjo e garantuar edhe nga konventat ndërkombëtare për popujt autokton.”

Atëherë, kush duhet të jep përgjegjësi për diskriminim dhe spastrim etnik te shqiptarëve ne Luginën e Preshevës që këtyre dy decenies së fundit mbi 40 mijë shqiptarë kanë lënë Luginën si pasojë e politikave diskriminuese, pa libra, pa universitet, pa njohje të diplomave, papunësi e madhe, prani e madhe ushtarake dhe policore, ndjekja e te rinjve në emër te biseda informative, bastisje sidomos ish-anëtarë te UCPMB-së edhe pse ajo ka marrëveshjen për amnisti.

Pra të gjitha këto forma të diskriminimit e kanë bërë qëllimisht dhe me paraprijë jetën e pa perspektivë të rinjve shqiptarë në Luginën e Preshevës duke i lënë atyre vetëm një zgjidhe, në rruge, të dalin jashtë, te dalin ne Zvicër apo vendet e BE-së për për të punuar për të siguruar për bukë apo për t’u shkolluar. E terë kjo behet nga Beogradi vetëm e vetëm për një qëllim, për tënxitur largimin sa me shumë të rinj shqiptarëve nga Lugina e Preshevës, i cili dëbim ne fjalorin diplomatik e ka një emër: spastrim diskret dhe i qetë etnik (purification ethnique discret et silencieuse).

Shembullin konkret e kemi në Medevegjë që dikur shqiptaret ishin shumice, kurse sot janë pakicë, duke ju referuar deklaratave dhe dëshmive të përfaqësuesve të kësaj komune, të cilët po ashtu janë larguar si rezultat i presionit dhe politikave diskriminuese ne këtë rajon.

Madje shtypi serb zbulon se “Jonuz Musliu qenka në listën e zezë te SHBA-ve për deklaratat e ngjashme..” qe sipas burimeve diplomatike të agjencisë së lajmeve “Presheva Jonë” kjo nuk qëndron. Ju bëjmë me dije se SHBA-te kurrë nuk i fut ne listën zezë njerëzit apo politikajt të cilët kërkojnë libra, universitet apo njohjen e diplomave apo pse kërkon dialog apo flamur e aq me tepër pse kërkon shkëputje nga Serbia?! Po sikur Musliu te kërkonte lufte sikur presidenti serb Nikolic, serben ne cilën liste do ta kishin vënë?!

Themi kështu sepse Musliu e kërkon një shkëputje të tillë nga Serbia, se kjo është nxitur nga Serbia, kupto nga politikat diskriminuese. Jemi dëshmitarë, të historive, jo shumë larg fill apra vitit 1999 që kishte ndodhur ne Kosovë ku atje u zhvillua nje politike sistematike diskriminimin dhe e dhunes mbi shqiptaret etnik, çka njerëzit nuk munden te durojnë dhe i i kapën puhsket. Ne Kosove, shqiptaret flasin se Tito na e dha universitetin, Miloshevici pushkën deri te shkëputja dhe pavarësia. Po tash, në Preshevë kush po don me ja dhënë shqiptareve pushkën erdhe pse ata me vite te tëra insistojnë dhe kërkojnë dialog ?

Ndryshe analistët nga Lugina kane pohuar sot për “Presheva Jonë” se “Musliu flet për shkëputjen e Preshevës sepse “zakoni” i popullit dhe i OKB-së për vetëvendosje për popujt autokton është legjitim dhe më i fortë! se sa ligjet diskriminuese te Beogradit..”

Kryetari Kuvendit të Bujanocit, Jonuz Musliu lider i LPD-së , njehe rit kryetar i KKSH-së në intervistën e fundit ka pohuar se “Ne si nje popull etnik i këtyre trojeve nuk kemi kah të shkojmë dhe se “është e drejtë jona legjitime e garantuar nga karta e OKB-së dhe e Helcinkit që të vendosim vet për fatin tonë dhe të drejtën tonë për vetëvendosje dhe nuk ka të drejtë as Beogradi e askush tjetër të na i mohoj, siq e thash me lartë e drejtë kjo e garantuar edhe nga konventat ndërkombëtare për popujt autokton.. Dhe nuk ka tjetër alternativë në Luginë, pos ribashkimit të tri komunave shqiptare me shtetin tonë amë, me Kosovën..”