Një pjesë e mediave serbe kanë lartësuar presidentin Gjorgje Ivanov pas refuzimit të tij për të takuar eurokomisarin për zgjerim Johanes Han. Ato kanë shkruar se menjëherë pas mbërritjes së zyrtarit të lartë të BE-së, nga kabineti i Ivanov u bë me dije se ai nuk do të takojë ate, por se kohën e caktuar do tia lë Hanit të takojë përfaqësuesit e protestuesve maqedonas.