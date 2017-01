Mediat trurke, ja kur do të martohet Miss-i Almeda Abazi (Foto)

Pas fejesës zyrtare të pak javëve më parë, çifti i famshëm janë gati për martesë. Almeda Abazi dhe aktori i njohur turk Tolgahan Sayışman, e kanë shpallur datën.

Në 25-vjetorin e lindjes, më 13 shkurt, Almeda do të veshë edhe fustanin e nusërisë. Lajmi është publikuar nga mediat turke.

En Magazin shkruan se kjo ditëlindje, me siguri do të jetë më e bukura për aktoren shqiptare, e cila do të festojë 25-vjetorin me fustanin e nusërisë. Pak ditë më parë, Almeda dhe Tolga kanë shijuar pushimet dimërore. Në disa postime në profilin e saj në Instagram, Almeda ka publikuar edhe foto dhe video duke shijuar borën./ Revista Class/