Melani urren Trump, shikoni si e ‘mallkon nëpër dhëmbë’ (Video)

Donald Trump i afrohet Melanias e cila është e qeshur, i thotë diçka dhe ajo menjëherë vrenjtet.

Shprehja e fytyrës së saj ndryshon totalisht dhe të gjithë, me të drejtë, pyesin se çfarë mund t’i ketë thënë Trumpi asaj. Me siguri diçka nuk i ka pëlqyer Trumpit, por as gruaja e tij nuk duket shumë e lumtuar pas kritikave.



When you meet your boss in the elevator. Follow @9gag @9gagmobile #awkward #trump by @9gag