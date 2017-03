Mërgimtari kumanovarë komenton heqjen e vendosjen e flamujve në Kumanovë (FOTO)

Mërgimtari kumanovar dhe aktivisti në diasporë, Bajram Zendeli komenton heqjen e flamurit maqedonas dhe vendosjen e atij shqiptar nga dy të rinj shqiptarë në Kumanovë. Ja komenti i tij:

“Ndonese heqja e flamurit te FYROM-it nuk eshte akt demokratik ne anen tjeter ngritja e flamurit kombetar shqiptare asnjeher nuk mundet te ishte akt i turpshem ashtu si e quan deputeti i LSDM-se, M.Zeqiri.

Nese Haxhi Muki deshiron me na shit mend ateher ai duhet me gjakeftohtesi dhe vendosmeri te kerkoj mirkuptim tek qytetaret sllave qe te vendoset nje shtize tjeter karshi asaj te flamurit te FYROM-it, ku do te vendosej flamuri yne kombetare.

Po si çdo here keta shqipfoles jane te interesuar qe te behen te mir dhe te kuptueshem per sllavet ndersa me shqiptaret ska dert.