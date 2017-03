Mërgimtari thumbon gazetarin Selmani për propozimin për kandidatin për kryeparlamentar !

Mergimtari kumanovar Bajram Zendeli ka replikuar dhe ka thumbuar gazetarin Naser Selmani per propozimin e tij qe Branko Manojlovski te zgjidhet kryetar i Parlamentit.

Ja komenti i tij:

Eshte per tu çuditur fakti se si disa gazetar por edhe opionist te tjere shqipfoles si kalibri i Naser Selmani qe fituan emer me mbeshtetjen dhe perkrahjen e shqiptareve muslimane nder vite ketu ne FYROM, çdo here gjejne rastin dhe menyren per t’i perkrahur te tjerët por asesi shqiptaret.

Ky lloj shqipfolsa nuk kenaqen vetem me kaq por bile edhe akuzojne shqiptaret muslimane te FYROM-it, se kinse ne shqiptaret muslimane qe perbejme 99% e popullesis muslimane shqiptare, iu paskem borxh shqiptareve krishtere te ish republikes sllave te maqedonise e qe perbejne ndoshta 1% te popullates shqiptare krishtere.