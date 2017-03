Nga Zait POLLOZHANI/

-Oh sa emër i bukur! Oh sa Shqipe e bukur! Unë jam Leka i Madh dhe shumë mirë jam unë,!

Shqipja jonë sa e mirë , sa e bukur ,sa e dlirë …..! Shumë mirë jam unë, shumë mirë isha unë!

Po si ju kam juve pasardhësit e mi? Nëna Shqipe si është?

– Paj, ne duhet të jemi mirë, madje shumë më mirë oj Nëna Shqipe! Koha punon për ne, erërat fryjnë për ne. Hyjnitë na përmendin neve, kërkojnë Shqipen tonë në fronin e enigmave të pazgjedhura. Kërkojnë Shqipen tonë të ngjitet akoma më lartë në qiellin e yjeve!

Mirëpo ne jemi tjetërsuar sa do pak oj Nëna Shqipe! Me sa duket nuk dijmë të kujdesemi për oborrin tonë të shtëpisë. Sa herë që ndonji kalimtar hedh një plehrë brënda oborrit tonë, ne themi: ani se, mbase do të kalbet dhe do ti bëjë mirë truallit. Nuk mendojmë se ajo plehrë mund të na i dëmtojë barin apo edhe lulet në oborr.

Ja, po ta sqaroj përmes disa shembujve ndërsa ti përpiqu të na kuptosh !

– ” M ë erdhi nji pokanë para ca kohësh dhe sot shkova në opshtin te ai gllavni për ta bë nji zhalb për atë smetkën e ujit që ma pru poshtari, mirëpo më priti zameniku i atij dhe mbasi më pa të nervozum atëher më castiti nji kafe …………..! Mbas pauzës, e mora arabën edhe u nisa ashtu, pa koshnica, kollcet nuk lëviznin, hauba , vollani dhe svirka s’funksiononin hiq………………”……… Etj. Etj!

A më kuptove Oj Nënë?

– A e pe atë hausmajstorin në baushtell me plot vaservaga e shtrafcigera që mundoheshte ta rregulloje anllaserin e motorit? E pa se diftungu nuk bonte, as i koplungut e as i boshpumpës……!

-” Të kam bë nji surprizë speciale, Oh my God! Kam nji gusto extravagante dhe ajo që do serviret, do jetë me bojën blu…………..!Ok?”

-” Aman edhe ti, a je insan apo hajvan? Lezeti i dynjasë është te salltaneti. Mjerë ai fakiri,fukaraja sepse zengini për rixha të allajt po t’ boj emin se ësht katil edhe ka shum aset…….!

Dhe sa e sa fjalë e sa shumë raste tjera të kësaj natyre kemi në përditshmërinë tonë!

Sa mëkat e sa turp! Deri kur do e përtypim këtë turp? A po më kupton Oj Nëna Shqipe! A e sheh moj Nëna Jonë si jemi katandisur? A e sheh deri ku kemi arritur? A merr vesh ti Nëna Jonë që kështu flasim ne, vëllai me vëllanë, babai me të birin, fqinji me fqinjin, shoku me shokun, shqipëtari me shqipëtarin? Kjo është më se e vërtetë dhe se e hasim këtë kudo që shkojmë. Në cdo shtëpi!

Mos kujto moj Nëna Shqipe se ne nuk kemi patur rrugëdalje tjetër, se nuk kemi patur mundësi tjetër, se me të vërtetë na ka detyruar dikush që të mos flasim Shqip, Jo! Sado që mund të arsyetohemi me tërë ato luftëra dhe orvatje e politika asimiluese që janë bërë ndaj nesh! Këtë e dijmë ne të gjithë, kemi patur arsyet tona, por mandej cka? Po tani cka?

Ne vetë e patëm zgjedhur më të lehtën, sepse ajo më e lehta edhe shtrembërohet më lehtë!

Ne vetë pëlqejmë të huajën se ajo na bën më ‘ të pranueshëm e më të përshtatshëm’.

Ne vetë nënvlerësojmë dhe i ulim vlerat tona ndërsa kundërvlerat i ngrejmë lartë.

-Por cka je duke thënë or mëkatar? A je në vehte apo jo? Ti kështu i mëson edhe fëmijët e tu apo edhe të atij tjetrit!

Këshillo e qorto sa të duash të afërmit apo edhe të tjerët, dashamirët, shokët e miqtë, por më kot. Akoma vazhdohet me të njëjtën mendje të gabuar, me të njëjtin qëndrim e bindje se:’ kështu na vjen më lehtë ’! Si ka mundësi kjo? A e dijmë ne se nga kjo pasojnë edhe shumë pikëpyetje tjera? Si e ndjejmë vehten kur dikush na thotë se jemi turq, arabë apo edhe dikush tjetër? Pse nuk na vjen mirë atere?

Sepse ne vetë u japim shkas dhe arsye për një gjë të tillë.

Ne nuk jemi mirë o Merjamun!

-Ne e dijmë se nuk kemi ctë bëjmë për ato fjalë që vetë nuk I kemi në gjuhën tonë dhe se jemi të detyruar ti huazojmë. Kjo është më se e natyrshme, se gjuhët ndryshojnë me kohën, mirëpo ti zëvendësosh fjalët e bukura e të bekuara shqipe me ato sllave, turke , arabe,italiane, angleze, gjermane etj, vetëm e vetëm se neve na vjen më lehtë ,është mëkati më I madh që ne e bëjmë dhe kurrë nuk do na falë as fëmija por as edhe Perëndia.

Kjo duhet të ndalet tani e këtu!

Êshtë detyrë e shenjtë kombëtare dhe prindërore e secilit nga ne të merremi me drejtëshkrimin dhe të folurit e drejtë të gjuhës shqipe në familjet tona!

RrOFTË GJUHA E JONË E BUKUR SHQIPE!