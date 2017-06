Merr fund ankthi i Juventusit, Alegri rinovon me “Zonjën e Vjetër” deri më 2020

Juventusi e humbi finalen e Champions League, duke u thyer në finale nga Reali i Madridit me shifrat 4-1. Kjo ishte disfata e dytë brenda tre vjetësh, sepse në vitin 2015 Juventusi u thye 3-0 në finale nga Barcelona. E thënë ndryshe, tersi i finaleve vijon ta ndjekë “Zonjën e Vjetër” italiane, e cila nuk resht së kërkuari të fitojë Champions, pavarësisht të dështimeve të deritanishme, të paktën në 20 vjetët e fundit. Natyrisht, ambiciet e italianëve bardhezi janë të rikthehen në majë dhe për këtë kanë synuar të mos e prishin grupin. Një lëvizje që i jep drejtim ambicies së tyre është rinovimi i kontratës me trajnerin Masimiliano Alegri, i cili ka ndërtuar këtë grup të suksesshëm dhe e ka bërë Juven një prej ekipeve më të forta në botë. “Zonja e Vjetër” synon që me Alegrin të tentojë dhe një herë tjetër të fitojë Champions League, duke menduar se “e treta e vërteta” mund të jetë vendimtare sezonin e ardhshëm. Mediat italiane njoftuan dje se Alegri ka pranuar të zgjasë kontratën me Juventusin, edhe me tre vjet të tjera dhe synimi i kësaj marrëveshjeje kuptohet nga zyrtarët e klubit i lidhur me faktin se vetëm Alegri mund ta drejtojë Juven drejt trofeut të Champions League. Tashmë është zyrtarë do të jetë sërish tekniku toskan ai që do të drejtojë stolin e bardhezinjve deri në qershor të 2020. Alegri do të udhëheqë Juventusin edhe për tre sezone të tjera, ku objektivi është i qartë, të arrihet sërish finalja e Champions League dhe të fitohet, por jo vetëm, triumf në të gjitha kompeticionet ku “Zonja e Vjetër” merr pjesë. Marrëveshja parashikon dhe dyfishim të pagës për trajnerin. 8 milionë euro është shuma që ai do të përfitojë. Pas tre orësh bisedime me presidentin Andrea Anjeli dhe drejtorin sportiv Bepe Marota, ata kanë shkuar në një restorant për të drekuar me njëri-tjetrin. Mediat italiane bëjnë me dije se Alegrit i është konfirmuar nga dyshja Anjeli-Marota se do të ketë mbështetje absolute në merkato, për të përforcuar sa më mirë skuadrën në realizimin e objektivave sezonal, ku vëmendja më e madhe do të jetë për repartin e mesfushës. Kupola e drejtuesve të Juventusit ia ka besuar sërish çelësat e ekipit, Maks Alegrit, i cili në tre vite si trajneri i bardhezinjve ka arritur t’i sigurojë skuadrës 7 trofe. Alegri cilësohet si një prej trajnerëve më të mirë në botë dhe nën drejtimin e tij Juventusi mund të arrijë objektivin madhor në Champions. Në Itali, Alegri nuk i ka diskutuar trofetë në krye të Juves, duke bërë diferencë me skuadrat e tjera. Mbetet të shihet vetëm se sa do të përfitojë Alegri nga bonuset, megjithëse zyrtarët më të lartë të klubit, përfshi presidentin Anjeli, kanë deklaruar se nuk ka kurrfarë problemi në këtë drejtim me trajnerin, i cili do të jetë një nga më të paguarit në Europë.