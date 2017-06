Mesazhet që dolën nga kafja Ahmeti-Thaçi

Nga Fitim DIKA/

Dy liderët e vjetër të shqiptarëve të Maqedonisë, Ali Ahmeti i partisë administrative BDI dhe Menduh Thaçi i PDSH rajonaliste u takuan në një kafehane të Tetovës. Takimi erdhi disi papritur dhe në një kohë kur Ahmeti i BDI sapo përfundoi ndarjen e kulaçit qeveritar me Aleancën ose LR-PDSH. Pikërisht më shumë nga të gjithë u befasuan anëtarët e Aleancës, të cilët mbase kanë kuptuar hiletë e dy njohësve të vjetër të politikës shqiptare në Maqedoni dhe tradhëtia që ju erdhi nga “kryeplaku”.

Mesazhi i parë që jepte ky takim kishte të bëjë pikërisht me Aleancën, e cila pasi harroi “Platformën shqiptare”, “Parlamentin dydhomësh” dhe “mos koalicionimin me BDI”, tani njohësi i vjetër i shqiptarëve të Maqedonisë, Ali Ahmeti i tregoi tërthorazi Ziadin Selës se ai nuk është i pazëvendësueshëm, pasi ka po aq deputetë sa Menduh Thaçi, ndërsa e ka në kontroll liderin tjetër që e emërtoi kryeplaku. Me fjalë tjera, pasi e bleu me poste, tani është i gatshëm ta nxjerë jashtë nëse kërkon më shumë sesa linja e kuqe.

Mesazhi i dytë i dy liderëve të vjetër është për ta nxjerë jashtë loje BESËN, duke mos e quajtur atë si parti kryesore opozitare. Kjo do rezultojë e pasuksesshme.

Diçka tjetër që lihet të kuptohet, përveç mundësisë së marrjes së komunës së Tetovës nga PDSH, është që BESA nuk duhet të shpresojë te asnjë koalicion ose mbështetje në zgjedhjet lokale. BESA nuk ka alternativë bashkëpunimi me Aleancën që mllefin e zbraz mbi Lëvizjen BESA, ndërsa dy liderët me eksperiencën e tyre më mirë merren vesh t’ia bëjnë qejfin njëri-tjetrin sesa të lejojnë futjen e një të treti në “pazaret e tyre”.

Në këto kushte Lëvizja BESA tregon se është partia e vetme opozitare te shqiptarët e Maqedonisë dhe kjo padyshim që do ia shtojë ndikimin asaj duke dalë edhe si forca e parë individuale; por vështirë se do triumfonte kundrejt të gjithëve. Por më mirë që Lëvizja BESA të vijojë rrugën e saj me vlera në politikë, sesa të triumfojë me kurthe. Qëllimi i politikës shqiptare në Maqedoni është të ekzistojë partia e parë me vlera morale, pavarësisht nëse ajo nuk do korrte sukses si mungesë e pragmatizmit. Kjo e fundit më së tepërmi le ti lihet përçarjes “vetëvetiu” të klanit anti-BESA, që nisi me pirjen e kafes në Tetovë.

Shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë për një parti ndryshe që ti përfaqësojë denjësisht me vlera autonome, autentike dhe autoktone.