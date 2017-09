Mesazhi i kandidatit të LSDM-së në Komunën e Likovës

Hadi Osmani

Fillimisht faleminderoj te gjitha mediat per ftesat qe te mar pjese ne emisionet debative. Do te ishte nder dhe privilegj per mua qe te paraqitem ne ekranet tuaja, pa perjashtim. Por, duke ndjekur debatin e diteve te fundit neper rrjetet sociale ku oponentet me sulmojne me etiketa nacional-romantike dhe askush nuk flet per projekte dhe vizion, nuk dua qe edhe me shume te ushqej kete debat. Nuk deshiroj qe te devalvoj garen zgjedhore dhe debatin parazgjedhor. Une qendrimet e mia i kam shprehur shume here deri me tani dhe do te vazhdoj ti shprehi ne forma te ndryshme dhe ne takimet me qytetaret e komunes time. Por, nuk do te lejoj qe as mua dhe as votuesit e mi dikush te na ofendoje para ekraneve televizive. Shpresoj ne mirekuptimin e televizioneve dhe shikuesve te tyre. Per mua do ta flasin mbeshtetesit e mi dhe rrezultatet e mia pasi te mar mandatin e kryetarit te Komunes se Likoves.

Me respekt: Hadi Osmani, kandidat per kryetar i Komunes se Likoves, LSDM

