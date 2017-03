Mesila Doda, heroina e shqiptarëve të Maqedonisë

Deputetja Mesila Doda me deklaratat e fuqishme në mbrojtje të shqiptarëve në Maqedoni, po shihet si heroinë nga këta të fundit, njofton agjencia e lajmeve INA

Ajo, në asnjë moment nuk ka ngurruar ta flasë të vërtetën dhe ti godasë turinjve politikanët maqedonas me ide fashiste dhe albanofob.

Akoma mbahet mend deklarata e saj kundër ish-ministres Gordana Jankullovska, e cila pati marr guximin shqiptarët etnik ti quaj indianë.

“Nuk kam parë grua-nepërkë si kjo… Dëshmi që ligësia nuk njeh as gjini e as kombësi, shpresoj që gratë dhe vajzat “shiptarisht” ti japin një mësim me një protestë qytetare mu para derës së shtëpisë së nepërkës…