Messin nuk e keni parë kurrë kështu (Foto)

Ylli i Barcelonës, Leo Messi në karrierën e deritanishme ka fituar shumë tituj në aspektin kolektiv dhe individual, por asnjëherë nuk është parë duke festuar si i çmendur sikurse mbrëmë, shkruan Express.

Argjentinasi ka festuar me bashkë-lojtarët dhe me tifozët rikthimin historik të rezultatit në ndeshjen e kthimit nga PSG. Barça kishte humbu takimin e parë me rezultat 4:0, por në ndeshjen e kthimit fitoi 6:1 dhe shkoi tutje.