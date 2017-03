‘Messin nuk e marr edhe po të ma falin’ -Deklarata që po trazon futbollin (FOTO)

Është gati e pabesueshme por skuadra turke Altinordu ka injoruar të gjithë lojtarët e huaj pasi në përbërje ka vetëm ‘yje’ të kombësisë vendase.

Presidenti i klubit, Mehmet Ozkan së fundmi ka befasuar të gjithë pasi ka thënë se nuk pranon asnjë lojtarë të huaj madje edhe Messin do e refuzonte edhe sikur ai të transferohej me parametra zero, shkruan tabloidi britanik “Mirror”, transmeton SYRI.net

“Edhe nëse Messi dëshiron të luaj për ne pa asnjë lirë, unë do ta refuzoja atë. Kam besim në lojtarët turq dhe dua të iu jap mundësi vetëm atyre” ka thënë Ozkan.

Kujtojmë që Lionel Messi sipas kontratës aktuale ka edhe 16 muaj të vlefshme me klubin e Barcelonës./ SYRI.net