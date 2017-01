Meta detyron Ramën të dorëzojë ‘Escobarin’

Pas përgjigjes pozitive për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë nga ana e Presidentit Bujar Nishani për mos arrestimin e Klemend Balilit, ka ardhur edhe përgjigja e parë nga kampi i Ramës.

Pas lojës së pistë të kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, se pas Klemend Balilit qëndron Ilir Meta dhe jo ne, kreu i Kuvendit i bëri thirrje presidentit Bujar Nishani të thërrasë Këshillin e Sigurisë për rastin “Balili”.

Kjo ka nxjerrë zbuluar mbrojtësit e vërtete të Balilit duke bërë që Rama dhe Tahiri të refuzojnë mbledhjen e Këshilit nga presidenti, por të premtojnë se do ta kapin shumë shpejt të kërkuarin Klemend Balili.

Deklarata e plotë ministrit Saimir Tahiri:

“Ne jemi shumë të bindur që beteja jonë më e madhe është të reagojmë që në Shqipëri – sot, nesër e në vazhdim – të mos ketë të paprekshëm dhe qytetarët të jenë të gjithë të barabartë para ligjit. Dhe pikërisht për shkak të këtij, ose më saktë shfaqet në vendin tonë, kemi ndërmarrë aksione, bashkë me partnerët, të cilat kanë dhënë rezultate të shkëlqyera.

Këto ditë po çuditet publike me thirrjen e Presidentit të Republikës Këshillit të Sigurisë për Balilin. E në fakt çuditet publiku sepse Këshilli i Sigurisë nuk është mbledhur as per Lazaratin.

Po çuditet publiku pasi Këshilli i Sigurisë nuk është mbledhur as kur Lazarati ishte aty. Megjithatë unë jam shumë i kënaqur të informoj Këshillin e Sigurisë dhe pa asnjë diskutim edhe Presidentin e Republikës, i cili për arsyet e veta është i pa informuar. Por jam akoma më i bindur që asnjë pengesë, asnjë insinuat, politike ose jo nuk do më ndalonte kurrë mua dhe aq më pak policinë e Shtetit të bënte detyrën ndaj atyre që deri dje ishin të pandëshkueshëm dhe atyre që deri dje ishin të pabarabartë dhe që nuk i prekte njeri.

E Balil e Balila mund ti kenë ende ditët e numëruara por shumë shpejt do të jenë përpara drejtësisë. Kjo është detyra jonë dhe ky është vullneti ynë për të garantuar që qytetarët shqiptar të mos kenë më nëpër këmbë të pandëshkueshëm”.