Meta: LSI është për zgjedhje të lira dhe lista të hapura

Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, zhvilloi një takim me strukturat e LSI-së të qarkut të Beratit në Berat.

Në këtë takim, ishin të pranishëm, deputetët e LSI-së për qarkun e Beratit, Sekretari Politik i LSI-së për qarkun e Beratit, Nasip Naço, Kryetarët e Bashkisë së Beratit, Petrit Sina, Kryetarin e Bashkisë së Skraparit, Nesim Spahiu, Kryetari i Bashkisë së Kuçovës, Sejfo Kapllani, etj.

Në fjalën e tij përpara anëtarësisë së qarkut të Beratit, Meta theksoi se dialogu politik në vend është shumë i rëndësishëm në mënyrë, që të vijojë axhenda e reformave për të përshpejtuar më shumë procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

“Gjej rastin edhe këtu nga Berati të theksojë rëndësinë e jashtëzakonshme që ka forcimi i dialogu politik në vend, në radhë të parë në parlament për të vijuar me axhendën e reformave dhe mbi të gjitha dialogun për të mbyllur sa më shpejtë reformën zgjedhore dhe për të garantuar një klimë mirëbesimi për zgjedhjet e 18 qershorit. Sepse rezultati që Shqipëria në radhë të parë do të marrë përsa i takon standardit të zgjedhjeve në 18 qershor do të jetë përcaktues për hapjen e negociatave, për ecurinë e suksesshme të reformës në drejtësi.

Do të jetë shumë e rëndësishme për shpresën e të rinjve dhe të rejave që vendi ynë është një vend që do të ecë më shpejt në rrugën e progresit dhe të mirëqenies për të krijuar vende të reja pune, të mirë paguara, për të rinjtë dhe të rejat tona në Berat dhe në gjithë Shqipërinë. Ndaj ky është preokupimi im kryesorë dhe besojë i LSI-së”,- u shpreh kryetari i LSI-së duke shtuar se: “Të gjithë duhet të kenë të qartë që nga krijimi i sajë e deri më sot, LSI-ja ka qenë është çdo ditë e më shumë shtylla më e fuqishme e demokracisë, e stabilitetit dhe integrimit evropian të Shqipërisë”.

Meta theksoi gjithashtu se LSI-ja ka qenë gjithmonë një forcë e orientuar drejt kauzave. “LSI-ja ka qenë gjithmonë një forcë e orientuar drejt kauzave më të rëndësishme të zgjedhjeve të lira, për lista e hapura që shqiptarët jo vetëm të kenë mundësi të votojnë, por të kenë mundësi të zgjedhin. LSI-ja është ndeshur si askush tjetër me padrejtësitë dhe me aleancat për të deformuar votat e shqiptarëve që nga viti 2005 e në vijimësi. Por LSI në politikë ka qenë një faktor i rëndësishëm i stabilitetit të vendit dhe vazhdon të fuqizohet si një faktor i tillë”,- u shpreh z. Meta duke nënvizuar se për garantuar zgjedhje sa më të pa kontestueshme duhet të ketë më shumë konstruktivitet.

“Ndaj, LSI do të vazhdojë të jetë një forcë e vendosur për respektimin e ligjit, për zbatimin e ligjit, për zbatimin e procesit të dekriminalizimit, për organizimin e zgjedhjeve në një klimë sa më konstruktive, shpresëdhënëse dhe njëkohësisht do të vazhdojë të jetë faktori kryesor i stabilitetit dhe integrimit evropian të Shqipërisë. LSI frymën e integrimit, filozofinë e integrimit, e ka të qenësishme, e ka bindje, e ka vizion, por e ka edhe karakter sepse nuk është forcë përjashtuese, nuk është forcë konfliktuale, por është një forcë integruese, përfshirëse dhe e përkushtuar për paqen sociale”, – tha Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Në fjalën e tij përpara anëtarëve të LSI-së të Beratit, sekretari politik për këtë qark, z. Nasip Naço vlerësoi rolin që Lëvizja Socialiste për Integrim ka luajtur me stabilitetin e saj në shoqërinë shqiptare duke i ofruar të gjithëve një shans. “Ju e shkoni që ne vijmë me një slogan tjetër, ‘Një shans për të gjithë’, sepse shqiptarët kanë nevojë për mbështetjen e LSI-së. Të gjithë ne duhet t’i japim të gjithë të tjerëve një shans, jo vetëm për anëtarët e LSI-së, por për të gjithë qytetarët”, – tha Naço.