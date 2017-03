Milaim Zeka: Me eshtrat e të vrarëve shqiptarë – serbët kanë shtru asfalt (FOTO)

Postim ne facebook i gazetarit Milaim Zeka:

Me eshtrat e te vrareve shqiptare – serbet kane shtru asfalt

Te dashur lexues, neser paradite, do te ndiqni nje rrefim ekskluziv te nje ushtari serb ne Kosove, i cili, per here te pare shpjegon per nje metode te padegjuar ne historine e njerezimit. Ky ish snajperist serb, perpos varrezave masive, vrasjeve, perdhunimeve, thote qe kane pasur urdher nga eproret e tyre, qe trupat e shqiptareve t i fusin ne acid, pastaj eshtrat i kane perzi me gure, dhe i kane shtru asfalt!!!

Kete…

