Milenko fletë për Tearcën

SHZ-ja me vendim të Gjykatës Administrative ka vendosur që ankesa për rivotim nga LSDM-ja në një vendvotim në Tearcë të zbatohet, edhe atë të dielën.

Por si duket kjo në një far mënyre rezultatet në Tearcë nuk do të pranohen nga OBRM-PDUKM, por për gazetarin Milenko Nedellkovski që e ka favorizuar me shkrimet e tija këtë parti, Tearca do të jetë çështje e kryer, duke aluduar se OBRM-PDUKM përsëri do t’i fitojë zgjedhjet dhe se ‘të hënën Gruevski do të jetë mandatari, të gatshëm’, shkruan Milenko në profilin e tij në Facebook.