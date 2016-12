Militantët e PDSH-së: Kurrë s’do lejojmë largimin e Thaçit

“Kurrë nuk do të lejojmë që Menduh Thaçi, lideri i ynë të largohet nga PDSH. Nëse ai largohet, largohem edhe unë. Jemi mbi 35 mijë shqiponja që kurrë nuk shuhemi dhe nuk mposhtemi. Këtë e kemi dëshmuar dhe do ta dëshmojmë. Jemi në një moment kur të gjithë na u vërsulën ,por do të dalim më të fortë”, shkruan Alban Kurtishi në rrjetet sociale, duke thënë se është ushtarë i Menduh Thaçit.

Sipas tij, janë edhe shumë të tjerë, që nuk do të pranojnë që Thaçi të largohet nga kreu i kësaj partie. Këto reagime janë të vazhdueshme mes aktivistëve të kësaj partie, e cila në zgjedhjet e 11 dhjetorit mori 2 deputetë, duke pësuar një rënie të theksuar dhe që rrezikon të ardhmen e saj.

Thaçi papritur paralajmëroi dorëheqjen e parevokueshme nga kreu i partisë, por menjëherë shpërthyen reagime, duke mos pranuar dorëheqjen e tij. (INA)