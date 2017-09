Ministri i jashtëm zviceran i shkruan profesorit nga Kumanova (Dokumente)

Këshilli i Mërgatës, një organizatë e diasporës në Zvicër i ka dërguar më 6 korrik një letër ministrit të jashtëm zviceran Didier Brukhalter, përmes së cilës kërkon kyçjen e Zvicrës në qetësimin e situatës së tensionuar në Maqedoni, pas ngjarjeve të 27 dhe 28 prillit.

“Këshilli i mërgatës ‘ Për paqë dhe bashkëjetesë në Maqedoni’ falënderon të gjitha mërgimtaret dhe mërgimtarët që këtë thirrje e nënshkruam me shumë vullnet dhe vetëdije me ç’rast treguen brengosjen e tyre për ndodhitë e pahijshme e me veçanti ndaj atyre të 27/28 prillit 2017. Këto dorëshkrime shumë të çmuara , me vlerë dhe porosi njerëzore, ndërkombëtare dhe paqësor iu përcollën Zotëri Didier Burkhalter, Ministër për marëdhënje të jashtme në Qeverinë e Zvicrës. Zotëri Burkhalter si anëtarë i Qeverisë së Zvicrës, shtet me mirkuptim, zemërgjërsi dhe traditë shumë shekullore për paqë dhe bashkëjetesë duhet të përpiqet dhe të shfrytëzon mundësinë të ndërmjetëson dhe ndihmon në zgjidhjen dhe gjetjen e rrugës paqësore për jetë dhe bashkëjetesë midis qytetareve dhe qytetarëve në Maqedoni. Midis qindra mijëra mërgimtareve dhe mërgimtarëve nga shumë pjesë të botës, këtu jetojnë edhe një numër i madh (sipas shënimeve mbi 60‘000) i atyrëve nga Maqedonia por Zvicrën e kanë poashtu të dashur si Atdhe të tyre. Ata janë pjesmarrës dhe bashkëveprues në përditëshmërinë dhe zhvillimin e të gjitha lëmive të këti shteti. Me shumë bindje e themi se jemi edhe mirënjohës dhe falënderues të përzemrt sepse falë kësaj mundësie ne edhe sot e kësaj dite ndihmojmë dhe mbajmë familjet dhe farefisin në vendlindjet tona, në Atdheun tone”,ka shkrua Këshilli i mërgatës në letrën dërguar ministrit Burkhalter, shkruan Gazeta Lajm.

Ministri zviceran ka marrë në konsideratë këtë letër dhe i ka kthyer përgjigje profesorit Xhafer Ymeri, si përfaqësues i Këshillit. Në këtë letër, ai thekson interesin e Zvicrës për një Ballkan stabil dhe në atë kontekst edhe interesin për stabilitetin në Maqedoni.

Përgjigjen e plotë të ministrit Burkhalter u sjellim më poshtë në gjuhën gjermane:

Comments

comments