Misionari rus që për 20 vjet ishte imami i Xhamisë së Madhe të Prizrenit

Shkrimtari Ibrahim Kadriu në emisionin “Rubikon” të KTV-së ka folur për “misionarin rus” të cilin e kishte takuar për herë të parë në Prizren derisa ai punonte si reporter i lirë.

“Takova njeriun që në atë kohë ishte 94 vjecar”, shpjegon Kadriu në Rubikon të KTV-së për plakun i cili për herë të parë e ballafaqoi shkrimtarin me prezencën e rusëve.

Personazhi, të cilin Kadriu e sjell përmes rrëfimit në librin “Misioni Rus” të cilin e ka botuar grupi KOHA, ishte prezent në vitin 1912.

“Ai më tregonte qysh kur ka hy ushtria serbe, me 3 nëntor 1912, në krye me gjeneral Jankoviqin, ishte imami i Xhamisë, me përvojë 20 vjecare si imam, doli te shkallët e thirri xhematin dhe tha ‘unë deri këtu e pata’, aty e kuptuam kush ishte dhe morëm vesh se kish qenë rus, erdhën me mision të caktuar, kështu që misioni i tij si klerik mysliman nuk ishte i vetëm por kishte edhe misionar tjerë, misionarë ushtarakë, të cilët janë inflirtuar gjithku, rusët kanë qenë gjithkund. Atë ditë që e mora çmimin nga grupi KOHA thashë që rusët i kemi edhe sot, varet veç qysh po i zbulojmë ata”, ka thënë Kadriu.

Pas kësaj, Kadriu shpejgon se si përdori faktografinë për të gjetur të dhëna tjera.

Publikimi i librit “Misioni rus” bëri që të lajmërohen edhe shumë të tjerë, të cilët po njëjtë si shembulli i shkrimtarit, ushtronin rolin e imamit.

Rusët kishin zgjedhur pikërisht fenë myslimane dhe imamin duke e ditur rëndësinë dhe ndikimin që kishin atë kohë te populli.

