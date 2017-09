Misioni i Aleancës për shqiptarët

Driton Nebiu

Zakonisht procesi zgjedhorë perceptohet si një rast i mirë për vendosjen e standardeve të reja në skenën politike, e që drejtpërsëdrejti është faktori kyç në përcaktimin e ardhmërisë së popullatës së një vendi. Duke qenë se aktualisht gjendemi para fillimit zyrtar të fushatës elektorale për Zgjedhjet Lokale 2017 është mirë që sadopak të bëjmë një skenim të situatës ashtu si është, si ishte e si duhet të jetë. Vetëdija qytetare e demokratike e shqiptrarëve të këtij nënqielli është në nivel mjaft të lartë që sa më mirë të përcaktojnë fatin e tyre për periudha të caktuara, dhe padyshim se kjo kërkon që subjektet garuese për pushtet para tare të prezantojnë program konkret e të realizueshëm dhe kandidat kualitativ. Gjatë periudhave të ndryshme kohore shqiptarët nuk kishin thuajse asnjë të drejtë. Me ne silleshin si me një mjet, apo objekt që mundë të blihet dhe të shitet. E kësaj në masë të madhe i ndihmuan edhe disa subjekte pjesëmarrëse në pushtet të niveleve të ndryshme, që detyrimisht imponoi paraqitjen e organizimeve të reja që si qëllim kanë kthimin e krenarisë së nëpërkëmbur të shqiptarëve dhe gjithsesi edhe përmirësimin e statutit juridik të kësaj popullate të lënë pas dore. Një organizim i tillë, që në vend të demagogjisë ofron vizion të qartë dhe rezultate konkrete, është Aleanca për Shqiptarë e drejtuar nga lideri real i shqiptarëve të këtushëm, z. Ziadin Sela. Alancë e cila është fort e përcaktuar për zbatimin e plotë të procesit të decentralizimit dhe zbatimin e një pushteti lokal sipas standardeve evropiane, e që në thelb do të përmirësojë gjendjen sociale, ekonomike e juridike të popullatës shqiptare në vend. Përkrahja që duhet ta gëzojë ky organizim është tepër i rëndësishëm dhe shumdimensional. Kjo përkrahje do të japë rezultate konkrete, të dukshme e të kapshme për të gjithë ne që synim kemi mirëqenien e popullatës shqiptare në këto troje pa kalkulime e servilizme ndaj askujt. Ne duhet të punojmë për të mirën e përbashkët, sepse vetëm kështu me veprim konkret do të jemi të respektuar dhe fatin tonë do ta kemi në duart tona. Le ta bëjmë të gjithë së paku një hap para, sepse këtë e kemi obligim ndaj gjeneratave të reja, sepse këtë nga ne e kërkon e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Të votojmë Aleancën për Shqiptarë dhe kandidatët nga radhët e saja, për Kryetar të komunave dhe listat e këshilltarëve, të përkrahim më të mirët në mesin tonë.

