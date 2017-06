Mjaft me shantazhe alla Gruevski

Partia Socialiste e Shqipërisë i është përgjigjur deklaratës paralajmëruese të presidentit të zgjedhur Ilir Meta se nuk do t’i dekretojë ministrat dhe kryeministrin nëse preket vota e shqiptarëve. Për Taulant Ballën, Meta duhet të kujtojë se u bë President me votat e Socialistëve ndaj duhet të ndalë kërcënimet ose të kthejë votat.

“Ilir, të kemi dhënë votën për t’u bërë president! Por edhe kjo që po bën si President i zgjedhur nuk shkon, sepse po teprohet. Je president i zgjedhur edhe me votat tona, ose na kthe votën dhe bëj çfarë të duash me ish-partinë apo partinë tënde! Jo vetëm s’mund të kërcënosh askënd, dhe ne socialistët jo e jo, po s’mundet as të na fusësh në një luftë politike demode për interesat e LSI. Ne të bëmë kryetar shteti, me besimin për të qenë figura mbi palët që i duhet vendit, jo për të të pasur si figurë përçarëse”.

Në një postim në rrjetet sociale Balla thotë se Partia Socialiste është në të drejtën e saj legjitime të kërkojë votën, për t’i dhënë fund parcelizimit të administratës shtetërore nga partitë duke shtuar se kjo do të bëhet duan apo s’duan partitë e vogla. Deputeti socialist thotë se deklarata e Metës është shantazh alla Gruevski.

“ …shantazhet alla Gruevski janë jo vetëm antidemokratike, por edhe të papranueshme për një President të zgjedhur të Shqipërisë. Ashtu siç janë të papranueshme edhe sharjet e akuzat lumë për Edi Ramën dhe për marrëveshjen që ai bëri me Lulzim Bashën në interes të Shqipërisë, të cilën edhe Presidenti i zgjedhur e përshëndeti. Po përveç se të papranueshme, për ju si President i zgjedhur edhe me votën e Edi Ramës, janë edhe qesharake për Ilir Metën! Sepse vetëm Ilir Metës, edhe si mik i Saliut, s’i takon të flasë për errësira dhe për transparencë. Boll më, se u trash fare kjo punë me çorodinë tuaj; dhe na lini ne të bëjmë fushatën tonë, edhe LSI fushatën e vet. Ne s’kemi asnjë dëshirë të merremi me ish-partinë apo partinë tuaj- ka përfunduar Balla në shkrimin e tij në Fejsbuk.