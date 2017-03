Mogerini nesër raporton për Maqedoninë

Pas turit Ballkanik shefja e diplomacisë evropiane, Federika Mogerini përsëriti qëndrimin e Brukselit se integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE është ndër prioritetet e gjeneratës aktuale të politikanëve, e jo të atyre të ardhshëm. “Ballkani gjithmonë ka qenë pjesë e Evropës, asnjë barrierë politike nuk do mundet ta ndryshojë këtë”, shtoi Mogerini. Ajo nesër do të raportojë para ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-së për situatën në Ballkan përfshirë edhe Maqedoninë. Analistët presin që reagimet e Brukselit të ashpërsohen nëse nuk ka zgjidhje të shpejtë të krizës politike.

Përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federika Mogerini gjatë vizitës së saj në Maqedoni porositi që presidenti Gjorgje Ivanov të tërheq vendimin e tij të fundit dhe mandatin për formimin e qeverisë së re t’ia ndajë liderit të LSDM-së, Zoran Zaev, pasi ai arriti të sigurojë shumicën në Parlament.