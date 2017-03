Mogerini sot në Shkup, çka do të sjellë?!

Përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Federika Mogerini sot pasdite mbërrin në Shkup në kuadër të një vizite në Ballkan.

Nga zyra e saj informuan se ajo do të takohet me presidentin Gjorgje Ivanov, liderët e partive politike, kryetarin e Kuvendit, edhe pse nuk është i zgjedhur si dhe me përfaqësues të studentëve, që janë pjesë e programit “Erasmus”.

Ndërkohë, nuk jepen detaje se çfarë përmban agjenda e Mogerinit sa i përket dhënies së mesazheve për krizën e thelluar politike pas vendimit të Ivanov, për mosdhënien e mandatit. Mogerini ditë më parë bëri thirrje që Ivanov tia jep mandatin atij që ka siguruar numrin e nevojshëm të deputetëve, duke kërkuar formimin e shpejt të qeverisë.

Ajo në Shkup do të udhëtojë nga Podgorica, ndërsa nesër do të jetë në Beograd, Tiranë, ndërsa më 4 mars në Prishtinë. Lidhur me këtë vizitë zyrtarja e lartë evropiane pritet të përgatis një raport për situatën në rajon, e cila do të jetë e shqyrtuar në Këshillin e punëve të jashtme të BE-së gjatë ditës së hënë. (INA)